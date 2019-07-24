Avustralya'daki 'UFO' gizemi çözüldü

Hindistan’ın Ay’da su aramak için fırlattığı uzay aracı Avustralya’da UFO çılgınlığına yol açtı. Yüzlerce Avustralyalı tuhaf ışığın fotoğrafını paylaştı, yerel radyo istasyonunun bir profesöre danışmasıyla ‘gizem’ çözüldü.

Queensland ve Kuzey Toprakları’nda yaşayan yüzlerce Avustralyalı, gökyüzünde gizemli bir ışığa tanık olunca UFO çılgınlığına kapıldı. ‘Garip ışığın’ fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Avustralyalılar kaynağı hakkında pek çok teori ortaya attı.Yerel radyo istasyonu ABC North West de çılgınlığa dahil oldu ve Shauna Royes tarafından çekilen fotoğraflardan birini paylaşarak, takipçilerine tuhaf bir şey fark edip etmediklerini sordu.

Profesör aydınlattı

Karenin sahibi Royes, “Oldukça parlaktı, kuyruğu olan alışılmadık bir ışıktı. Kuzey doğu yönünde hareket ediyordu, ortadan kaybolmadan önce iki ya da üç dakika izleyebildik” dedi. ‘Gizem’, Güney Queensland Üniversitesi’nden Profesör Jonti Horner’ın fotoğrafa yorum yapmasıyla aydınlandı. Horner, “Uzay araçları atmosferi aşarken göreceğiniz şey budur. Bir meteor için çok yavaş hareket ediyor” dedi. Horner, söz konusu ışığın Hindistan’ın Ay’a giden Chandrayaan-2 uzay aracından geldiği sonucuna vardı.

Başarılı olması halinde 4'üncü ülke olacak

Hindistan, Ay’ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay aracını Pazartesi günü başarılı bir şekilde fırlattı. Yolculuğuna devam eden aracın yedi hafta içinde Ay’a iniş yapması bekleniyor. Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.