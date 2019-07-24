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Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Ünlü iş adamı Günay Tuncel hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Günay Tuncel 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Günay Tuncel Kimdir?
1940 yılında İstanbul‘da varlıklı bir ailede doğdu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumadı. 19 yaşından itibaren 9 yıl playboy hayatı yaşadı. Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi. 

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye’de “Günay Restaurant” adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı.  Leman Sam ile bu süre içerisinde sevgili oldu.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli’deki Günay Restorant’ı 650 bin TL'ye balıkçı restoranı açtı. İşleri iyi gitmeyince iş hayatına zorunlu olarak noktaladı.

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