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Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi. Sırp futbolcunun kulübü Roma, oyuncusunu bırakmaya yanaşmıyor.

Fenerbahçe, Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Roma kulübüne transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, Kolarov'un takımda kalmasına karar verdi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı olsa da, Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kolarov'a görev veriyor.

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