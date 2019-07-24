Memur maaşları Kurban bayramı öncesi ödenir mi?

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı başlangıcı 11 Ağustos pazar günü olacak. Peki maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar ağustos ayı maaşlarını bayram öncesinde alacaklar mı? Bu konuda Başbakanlık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması gündemde. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil ilan edilirse haftasonları ile birlikte Kurban bayramı tatili 9 güne çıkacak.

Peki maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TURİZMCİLERDEN 9 GÜNLÜK TATİL BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin ile eklenirse, Kurban bayramı tatili 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Böylelikle tatil 9 güne uzayacak.

Turizmciler Kurban bayramında iç turizmde hareket bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda ise, bu hareketliliğin Ramazan bayramındaki gibi daha da yoğun olacağı hesaplanıyor. Kurban bayramına bir ay kala tatilin uzaması yönünde verilecek bir kararın, tatil planlaması yapacak vatandaşları açısından, rezervasyon konusunda fayda sağlayacağı vurgulanıyor. Birçok seyahat acentesi de tatilin 9 güne çıkacağı öngörüsü ise tur programlarında düzenleme yapıyor.