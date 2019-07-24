HABER /  GÜNCEL
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Bursluluk parası kaç lira 2019 5. sınıf-6.sınıf burs ödeme günleri

Bursluluk parası kaç lira 2019 5. sınıf-6.sınıf burs ödeme günleri

Bursluluk eski adıyla PYBS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Devletten lise bitimine kadar geri ödemesiz burs alacak öğrenciler netleşti.  Sonuçların ardından öğrenciler bursluluk ödemeleri ne zaman, hangi bankaya ve kaç para ödenecek soruları var . Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.

SINAV SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINACAK: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir. 

2019 BURSLULUK MAAŞI NE KADAR OLDU:  Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması
Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı
Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?
Yorumlar