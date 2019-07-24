HABER /  EKONOMİ
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı

Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı tanınacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yaptığı yatırımlara devam ediyor.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, bölüme alınacak en başarılı 15 öğrenci TUSAŞ'ta staj yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olmazı yapay zekaya yönelik yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlardan oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımlarıyla tamamlanacak. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye'nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak, ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
ÖNCEKİ HABERLER
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Okullar ne zaman açılacak 2019-2020 güncel eğitim akademik takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2019-2020 güncel eğitim akademik takvimi
Yorumlar