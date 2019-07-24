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Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!

Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli doktoru tehdit ettikleri iddiası ile haklarında soruşturma açılan karı-kocaya yaşlılar yurduna ziyaret ve 200 TL bağış cezası verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, "Taraflara, sorunlarını çözmesi ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamalarını adalete yardımcı olmalarının önemine işaret edildi" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli doktoru tehdit ettikleri iddiası ile haklarında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan karı-kocaya yaşlılar yurduna ziyaret etme ve 200 TL bağış yapma cezası verildi.

Ziyaret ve 200 TL bağış

Bir süre önce meydana gelen olayda M.K. isimli doktoru tehdit ettikleri belirtilen M.D. ve eşi D.D.’nin dava dosyası uzlaştırmacı sayesinde tatlıya bağlandı. Doktoru tehdit eden karı-kocaya yaşlılar yurduna ziyaret etme ve 200 TL bağış yapma cezası verildi.

'Suçu işleyene en az bir kere şans vererek topluma uyum konusunda yardımcı olunmalı'

Tarafları bir araya getiren, hem uzlaştırmacı hem de Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı olan Muharrem Akaydın, öncelikle şüpheli konumunda bulunan M.D. ve eşi D.D. uzlaşma süreci konusunda detaylı biçimde bilgilendirilerek uzlaşma kurumunun faydaları tek tek anlattı. Daha sonra, müşteki doktor M.K. ile görüşerek uzlaşmanın getirdiği faydaları ve davanın sürmesi halinde sık sık adliyeye gitmesi gerektiği, yine suçu işleyene en az bir kere şans vererek topluma uyum konusunda yardımcı olunmasının faydalarını anlattı. Bu görüşmelerden sonra, şüphelilerin yaşlılar yurduna ziyaret ve 200 TL bağış yapmaları karşılığında uzlaşmaya gidildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, “İnsanlarında bir kere daha düşünüp affetmesi gerektiğini, toplumun bu yönüyle de mutlaka mağdur-şüpheli-sanık konumundaki herkesin birbiriyle karşılıklı uzlaştırmacıların öncülüğün de görüşerek sorunlarını çözmesi ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamalarını, adalete yardımcı olmalarının önemine işaret edilmiştir. Yaşlılar yurduna şüphelilerle birlikte uzlaştırmacı olarak katıldım çay kahve içilerek sohbet edildi. Ziyarette duygulu anlar yaşanmış anılar anlatılarak bir kez daha yaşlıların unutulmaması gerektiğine vurgu yapılmıştır” dedi.

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