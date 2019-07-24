Polis alımında KPSS barajı kaç olacak işte şartlar

Polis alımında KPSS barajı düşüyor. 10 bin yeni polis alımı, eylül ayında gerçekleştirilecek. Başvuru şartları henüz belli değil ama KPSS puanına yönelik önemli bir açıklama geldi. 70 barajı, 65'e düşürülecek.

Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülen 24. dönem başvuru süreci, 13- 17 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personellere, 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise sözlü sınav gerçekleştirildi. Henüz POMEM 25. dönem başvuru şartları belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS puanını düşüreceklerini açıkladı.

KPSS baremi 65'e düşecek

Soylu, "KPSS baremini 70'te tutmuştuk, onu 65'e indirmeyi düşünüyoruz muhtemelen indireceğiz." dedi.