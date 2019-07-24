HABER /  SPOR
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Demirören Haber Ajansı
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Ali Palabıyık, FC Flora Tallinn ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Öte yandan Hüseyin Göçek de, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
ÖNCEKİ HABERLER
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
Diyabet hastaları dikkat! Diş uzmanları sizi özellikle uyarıyor
Diyabet hastaları dikkat! Diş uzmanları sizi özellikle uyarıyor
Sabancı'dan dev satın alma! Axiom Materials’a bakın kaç milyon dolar verdiler!
Sabancı'dan dev satın alma! Axiom Materials’a bakın kaç milyon dolar verdiler!
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
EPDK'dan farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenleme!
EPDK'dan farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenleme!
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Yorumlar