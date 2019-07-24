UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Ali Palabıyık, FC Flora Tallinn ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Öte yandan Hüseyin Göçek de, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.