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EPDK'dan farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenleme!

EPDK'dan farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenleme!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin usul ve esaslarını belirledi.

Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Metalik unsur içermeyecek

Buna göre, dağıtıcı lisans sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıtı piyasaya sunmadan önce kullanılacak katkı maddesinin akaryakıtın özelliklerini hangi şekilde ve ölçüde iyileştirildiğine ilişkin bilgileri ve raporları kuruma sunacak. Yabancı dilde olması durumunda bunu Türkçe tercümesi ile kuruma iletecek. Katkı maddeleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere aykırı halde getiremeyecek ve metalik unsur içermeyecek.

En az beş yıl süreyle saklanacak

Ayrıca, farklılaştırılmış akaryakıt elde edilmesine ilişkin katkı maddesinin edinimine ve akaryakıta katkılanmasına ilişkin her türlü bilgi, belge ve rapor gerektiğinde kurum tarafından talep edildiğinde sunmak üzere dağıtıcı lisans sahibi tarafından en az beş yıl süreyle saklanacak.

Ek olarak, farklılaştırılmış akaryakıt, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemeyecek.

24 Temmuz'da yürürlükte

Söz konusu karar, 5015 saylı Petrol Piyasası Kanunu'nun 1, 3 ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlandı 24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

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