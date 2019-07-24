HABER /  SPOR
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Trezeguet resmen Aston Villa'da

Demirören Haber Ajansı
Trezeguet resmen Aston Villa'da

Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi, transfer sezonunda Galatasaray ile de ismi anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi, transfer sezonunda Galatasaray ile de ismi anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maçta görev alan Trezeguet; 9 gol atıp, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır'ın formasını terleten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mısırlı oyuncunun transferiyle ilgili, "Trezeguet'i birkaç kez izlemiştim. Onunla çalışacağımız için heyecanlıyız" dedi.

''Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum''
İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan Trezeguet ise, "İngiltere'nin büyük kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Umarım takımın başarısı için yardım edebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Uzungöl'deki gündem yaratan olay! Nagehan Alçı: Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Uzungöl'deki gündem yaratan olay! Nagehan Alçı: Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Erdoğan harekete geçti! AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirme yapacak
Erdoğan harekete geçti! AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirme yapacak
Falcao Galatasaray için geliyor! İşte bomba teklifin detayları
Falcao Galatasaray için geliyor! İşte bomba teklifin detayları
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir'de iki yeni atama
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir'de iki yeni atama
Üsküdar'da 70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı konuştu: Talihli bana bir telefon açsa yeridir
Üsküdar'da 70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı konuştu: Talihli bana bir telefon açsa yeridir
Okullar ne zaman açılacak 2019-2020 güncel eğitim akademik takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2019-2020 güncel eğitim akademik takvimi
Real Madrid Mesut'lu Arsenal'i yıktı
Real Madrid Mesut'lu Arsenal'i yıktı
HDP'li belediyeye terör operasyonu! O isimler gözaltında
HDP'li belediyeye terör operasyonu! O isimler gözaltında
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!
Yorumlar