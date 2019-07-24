Milyonların sevgilisi TikTok'tan yeni hamle! Kullanıcıları için şirket satın aldı

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok, daha fazla kullanıcıya hitap etmek ve yeni nesil teknolojileri kullanmak için yapay zeka ile işlenen JukeDeck'i satın aldı.

TikTok'un yaratıcısı ByteDance şirketi, üst düzey teknoloji furyasına katılarak Jukedeck şirketini satın aldığını duyurdu. Şirket, bu hamle ile birçok müziği, video ve fotoğrafa entegre edebilmeyi amaçlıyor.

Jukedeck’in CEO’su da, LinkedIn’de pozisyonunu ByteDance Yapay Zekâ Laboratuvarı Müdürü olarak değiştirdi.

Tamindir'in haberine göre elbette şirketin bunu yapmasının tek nedeni yapay zeka değil. Bildiğiniz üzere TikTok gibi uygulamaların video arka planında lisanslı müzikler oynatılıyor ve bunlar son derece pahalı.

Şirket, herhangi bir lisanslı şarkıyı kullanabilmek için bazen milyon dolarlar bile verebiliyor. Ancak Jukedeck gibi yapay zeka ile müzik üreten şirketler, bu masrafı en aza indirebilir.