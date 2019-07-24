HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Milyonların sevgilisi TikTok'tan yeni hamle! Kullanıcıları için şirket satın aldı

Milyonların sevgilisi TikTok'tan yeni hamle! Kullanıcıları için şirket satın aldı

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok, daha fazla kullanıcıya hitap etmek ve yeni nesil teknolojileri kullanmak için yapay zeka ile işlenen JukeDeck'i satın aldı.

TikTok'un yaratıcısı ByteDance şirketi, üst düzey teknoloji furyasına katılarak Jukedeck şirketini satın aldığını duyurdu. Şirket, bu hamle ile birçok müziği, video ve fotoğrafa entegre edebilmeyi amaçlıyor.

Jukedeck’in CEO’su da, LinkedIn’de pozisyonunu ByteDance Yapay Zekâ Laboratuvarı Müdürü olarak değiştirdi.

Tamindir'in haberine göre elbette şirketin bunu yapmasının tek nedeni yapay zeka değil. Bildiğiniz üzere TikTok gibi uygulamaların video arka planında lisanslı müzikler oynatılıyor ve bunlar son derece pahalı.

jukedeck

Şirket, herhangi bir lisanslı şarkıyı kullanabilmek için bazen milyon dolarlar bile verebiliyor. Ancak Jukedeck gibi yapay zeka ile müzik üreten şirketler, bu masrafı en aza indirebilir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Uzungöl'deki gündem yaratan olay! Nagehan Alçı: Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Uzungöl'deki gündem yaratan olay! Nagehan Alçı: Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Erdoğan harekete geçti! AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirme yapacak
Erdoğan harekete geçti! AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirme yapacak
Falcao Galatasaray için geliyor! İşte bomba teklifin detayları
Falcao Galatasaray için geliyor! İşte bomba teklifin detayları
Kılıçdaroğlu tavrını koydu! CHP'de kurultay ertelenmiyor
Kılıçdaroğlu tavrını koydu! CHP'de kurultay ertelenmiyor
ÖNCEKİ HABERLER
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun metroda maske takın uyarısına İBB'den yanıt geldi!
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun metroda maske takın uyarısına İBB'den yanıt geldi!
Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları
Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları
Erbil'de Türk diplomata saldırı anına ait görüntüler! Yayın yasağı konuldu
Erbil'de Türk diplomata saldırı anına ait görüntüler! Yayın yasağı konuldu
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Yorumlar