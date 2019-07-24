Uzungöl'deki gündem yaratan olay! Nagehan Alçı: Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Kuzey Iraklı kafilede yer alan bir kişinin Trabzon Uzungöl'de IKBY bayrağı ile fotoğraf çektirmek istemesi ile başlayan olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını ve önemli bilgiler verdiğini yazdı.

Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine oturan, Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK bayrağı sanılmasının ardından başlayan olay, arbedeye dönüşmüştü.

Alçı, söz konusu olayı değerlendirdiği yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını ve önemli bilgiler verdiğini kaydetti.

Alçı, "Ancak şimdilik yazmayacağıma söz verdim" ifadesini kullandı.

Alçı'nın "Trabzon'da faşist saldırıya uğrayan o turistler anlatıyor" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle;

Pazartesi günkü yazıma tam da tahmin ettiğim gibi sayısız tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi. Ancak şimdilik yazmayacağıma söz verdim. O bilgileri sizinle Bakan’la yakında yapacağımız televizyon programında paylaşacağım.

Öte yandan sizlerden ve uluslararası medyadan çok fazla sayıda email ve telefon aldım. Hem çok farklı coğrafyalardan Kürt okurlar, hem de yapılan faşist linç girişiminden rahatsız olan birçok demokrat okur bana destek mesajları gönderdi.

Bir de beni şaşırtmayan, bu utanç verici saldırının arkasında duran ırkçı çevreler var ki, onlar da tam beklediğim gibi hala saldırganları ve sonrasında polis sorgusu sırasında ilk etapta yaşanan utanç verici hadiseleri savunmaya devam ediyorlar.

Alçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

Günün öne çıkan tüm köşe yazılarını burayı tıklayarak takip edebilirsiniz...