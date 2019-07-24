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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart

Yusuf Yazıcı için Lille'den 20 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bekleyen Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransızlara ilginç bir şart koştu.

Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı'ya Lille ve Lazio kulüplerinin ilgisi artarak sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki oyuncuyla sürekli görüşerek motivasyonunu da artırmaya çalışıyor. 

Bu arada Lille kulübü geçtiğimiz günlerde anlaşamadığı Trabzonspor'a yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Önceki görüşmenin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Ağaoğlu şart koştu
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Lille'den 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği ayrıca Başkan Ağaoğlu'nun Lille kulübü yetkililerine, "Bu transferin gerçekleşmesini istiyorsanız 2650 adet forma almalısınız" diye farklı bir teklif yaptığı öğrenildi.

Bir forma 200 lira
Bir forma 200 liradan satılırken bu da ekstradan 530 bin TL anlamına geliyor.

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