Kılıçdaroğlu tavrını koydu! CHP'de kurultay ertelenmiyor
CHP MYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.
AK Parti'de yaşanan yeni parti hareketleri nedeniyle CHP'nin olağan kurultayının 1 yıl ertelenmesi kulislerde konuşuluyordu. Bu tartışmalar CHP MYK'da da masaya yatırıldı.
Erteleme istemedi
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın zamanında yapılmasının uygun olacağını belirterek erteleme konusunu kapattı.
"Tarihi neyse o tarihte yapılır"
CHP Lideri, "Kurultayı ertelemeye gerek yok. Tarihi neyse o tarihte yapılır" ifadelerini kullandı.
Hazırlıklar Ekim'de başlayacak
Partide, kurultay hazırlıkları ekim ayında başlayacak. 2020 yılının şubat ayında ise olağan kurultayı gerçekleştirilecek.
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