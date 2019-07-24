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Şehit Ömer Halisdemir’in adını sildiren Kurmay Albay'ın terfi beklentisi

Şehit Ömer Halisdemir’in adını sildiren Kurmay Albay'ın terfi beklentisi

TEKİRDAĞ’da kışladaki mescide verilen 15 Temmuz'un kahramanı ‘Şehit Ömer Halisdemir’ ismini kaldıran Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı’nın atama bekleyen isimler arasında yer alması tepki çekti.

Mescidin adını ‘Kışla Mescidi’ olarak değiştiren Karslı, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkarmıştı. Şimdi gözler Karslı’nın terfi alıp almayacağında.

TSK’da binlerce muvazzaf askerin heyecanla beklediği terfi ayı geldi çattı. Bir üst rütbeye yükselmeyi bekleyenler arasında Tekirdağ’da kışladaki mescide verilen “Şehit Ömer Halisdemir” ismini sildiren Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı da var. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kripto FETÖ’cülere yönelik operasyonlar tam gaz devam ederken kritik Ağustos ayı geldi.

En kritik terfiler

Hali hazırda TSK saflarında bulunan on binlerce subay bir üst rütbeye yükselmeyi bekliyor. TSK açısından en kritik terfileri albaylıktan generalliğe yükselecek isimler oluşturuyor. Bu terfiler en az 20 yıl boyunca TSK komuta kademesini ve milli güvenliği etkileme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Ankara’da albaylıktan generalliğe yükselmeyi bekleyenlerin yer aldığı liste üzerinde yoğun bir mesai harcanıyor.

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