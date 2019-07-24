HABER /  SPOR
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Turnuvanın 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2

Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0

Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5

SON DAKİKA HABERLERİ
Yaptırım toplantısı sonrası dolarda hareketli anlar yaşanıyor!
Yaptırım toplantısı sonrası dolarda hareketli anlar yaşanıyor!
Türkiye'nin F-35'leriyle ilgili üretici firmadan da kritik hamle geldi!
Türkiye'nin F-35'leriyle ilgili üretici firmadan da kritik hamle geldi!
Hakan Atilla THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi!
Hakan Atilla THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi!
Ankara'daki cinsel saldırı davasında flaş gelişme
Ankara'daki cinsel saldırı davasında flaş gelişme
Emniyet'te bin 843 personel terfi etti
Emniyet'te bin 843 personel terfi etti
Suriyeli bir kişiye taciz yalanıyla linç girişimi
Suriyeli bir kişiye taciz yalanıyla linç girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
Yan bakma kavgası felaketle sonuçlandı! 'Çocuk damat' hayatını kaybetti
Yan bakma kavgası felaketle sonuçlandı! 'Çocuk damat' hayatını kaybetti
Pentagon'un yeni patronu belli oldu
Pentagon'un yeni patronu belli oldu
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
CİMER menemen twitiyle gündem oldu
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Türkiye ABD ilişkileri nasıl bu hale geldi?
Gece yarısı evine girdiği nişanlısını acımasızca katletti Ankara’da yakalandı
Gece yarısı evine girdiği nişanlısını acımasızca katletti Ankara’da yakalandı
Yorumlar