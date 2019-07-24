UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Anadolu Ajansı
Turnuvanın 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0
Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2
Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0
Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5