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Pentagon'un yeni patronu belli oldu

Pentagon'un yeni patronu belli oldu

ABD Kongresi, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Trump tarafından aday gösterilen Mark Esper'in bakanlığını onayladı.

Trump yönetimi tarafından Pentagon’un başına geçirilmek istenen ve geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak Amerikalı senatörlerin zor sorularına yanıt veren Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.

Patriot sistemini üreten şirkette yöneticilik yaptığı için bakan olması eleştirilen Esper’in, Türkiye’ye S-400 alımı öncesi gönderdiği mektup iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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