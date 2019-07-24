Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı

Türkiye'nin Rusya'da S-400 satın almasının ardından, Trump ve senatörlerin Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantısı sona erdi. 45 Cumhuriyetçi senatörün katıldığı toplantıda Türkiye'ye yönelik strateji ve CAATSA yaptırımlarını uygulanıp uygulanmayacağı konusu görüşüldü.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray'daki Trump'ın Cumhuriyetçisenatörler ile toplantısı sona erdi.

70 dakika sürdü, 45 senatör katıldı

70 dakika süren toplantıya 45 senatör katıldı, 8 senatör ise toplantıya katılmadı.

Açıklama yapılmadı

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen saatlerde senatörlerin ve Trump'ın gazetecilerin sorularına vereceği cevaplar merakla bekleniyor.

Demokratlardan Trump'a mektup

Öte yandan, Demokrat Partili senatörlerin de Trump'a, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğine dair bir mektup gönderdikleri öğrenildi.

Caatsa nedir?

Amerika'nın Sesi'nde yer alan bilgilere göre, 2 Ağustos 2017'de Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların da dayanağı.

CAATSA, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye'ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu. ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

*Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

*ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

*Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

*Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

*Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

*Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

*ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.