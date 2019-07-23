Antalya'da tur otobüsü devrildi: 25 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus, Norveçli ve Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 25 turist yaralandı.

M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü, Tekirova Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı.

Rus, Norveçli ve Polonyalı olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Kemer ve Kumluca'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların çoğunun cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.