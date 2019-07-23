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Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı

Monchi'den Kjaer için Fenerbahçe itirafı

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kjaer için Fenerbahçe ile bir görüşme yaptıklarını ancak şu anda bir temasın olmadığını ifade ederken ''Sahip olduğumuz isimleri karlı kılmaya çalışacağız" dedi.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı savunmacının geleceğiyle ilgili konuştu.

Sevilla'nın yeni transferi Gudelj'in imza töreninde konuşan Monchi, Kjaer için 15 gün veya 1 ay önce Fenerbahçe ile bir görüşme yaptıklarını ancak şu anda bir temasın olmadığını ifade etti.

''Karlı kılmaya çalışacağız"
Kjaer'in tecrübeli bir savunmacı olduğunun altını çizen Monchi, "O harika bir oyuncu. Transfer pazarının kapanmasına çok gün var ve sahip olduğumuz isimleri karlı kılmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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