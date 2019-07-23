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Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi

Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi

İSTANBUL Milletvekili seçilen Revza Kavakçı Kan, Kuala Lumpur'a büyükelçi olan Merve Kavakçı'nın ona tıpa tıp benzeyen kızkardeşi.

Peki kimdir Revza Kavakçı Kan, asıl mesleği ne? İşte Revza Kavakçı hakkında merak edilenler: İstanbul'da 1972 yılında doğan Revza Kavakçı Kan'ın babası, Yusuf Ziya annesi Gülseren Gülhan.

Bilgisayar Mühendisi mezunu olan Revza Kavakçı Kan, Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Washington DC'de Howard Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını yaptı.

İstanbul Ulaşım AŞ'de Siyaset Bilimi Uzmanlığı, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Öğretim Görevliliği, Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM Akademik Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyelikleri ile BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. MKYK ve AK PARTİ MYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve İnsan Hakları Birimi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Kavakcı Kan, evli ve 1 çocuk annesidir.

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