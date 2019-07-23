Merve Kavakçı denildi kardeşi çıktı! Twitterı karıştıran fotoğrafın aslı

Sosyal medya gazeteci Merdan Yanardağ'ın attığı bir fotoğraf karesiyle karıştı. Fotoğraftaki kişinin Merve Kavakçı olduğu iddia edildi bakın işin aslı ne çıktı?

KUALA LUMPUR Büyükelçiliğine hatırlanacağı gibi Merve Safa Kavakçı atanmıştı. Bugün sosyal medyaya Kuala Lumpur Türkiye Büyükelçiliği'nde çekildiği iddia edilen bir fotoğraf karesi düştü.

Gazeteci Merdan Yanardağ tarafından paylaşılan fotoğraf karesi, onun iddiasına resmi büyükelçilik binasında çekilmişti. Fotoğraftaki kişi de büyükelçi Merve Kavakçı'ydı. Merdan Yanardağ'ın daha sonra apar topar sildiği olay paylaşım şöyleydi:

İşin aslı çok başka çıktı



Söz konusu fotoğraf karesinin hikayesi Merdan Yanardağ'ın iddiasından çok farklı çıktı. Yanardağ fotoğrafın Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde makam odasında çekildiğini iddia etmişti. Ancak işin aslı fotoğraf karesi AK Parti Genel Merkezi'nde çekilmiş. Fotoğraftaki kişinin Merve Kavakçı olduğunu söylemişti. O da yalan çıktı. Fotoğraftaki kişi Merve Kavakçı değil kızkardeşi Ravza Kavakçı Kan... Fotoğraf karesindeki kadın ise Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Samia Raheel Qazi...

Vahim bir hata yaptığını farkeden Merdan Yanardağ fotoğrafı apar topar sildi ancak özür mesajı yayınlamadı.