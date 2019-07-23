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Kene bir can daha aldı! Şemdinli'de 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Kene bir can daha aldı! Şemdinli'de 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

HAKKARİ'de bir köyde kene tarafından ısırılan 19 yaşındaki Nasır Sever, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şemdinli’ye 20 kilometre mesafede bulunan Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever, 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayeti üzerine yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların müdahalesinin ardından evine götürülen Sever'in şikayetleri arttı. Bir gün sonra yeniden aynı hastaneye götürülen Nasır Sever, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kardeşi de gözlem altına alındı
Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalanmış olabileceği değerlendirilen Sever, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan testler ile KKKA olduğu kesinlik kazanan Sever, tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Sever'e refakat eden kardeşi kontrol amaçlı hastanede gözlem altına alındı. Nasır Sever’in cenazesi, koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından  ailesinin gözetiminde Van’da toprağa verildi.  

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