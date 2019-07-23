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Fatih Altaylı'dan gündem yaratan yazı! Zülfü Livaneli Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Fatih Altaylı'dan gündem yaratan yazı! Zülfü Livaneli Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Habertürk'te program sunuculuğu ve köşe yazarlığı yapan Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde kamuoyu tarafından da bilinen Zülfü Livaneli ve Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki samimi ilişkiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, "Livaneli niye orada" başlıklı yazısında, Livaneli'yi yakından tanıyan bir arkadaşının, Zülfü Livaneli'nin Ekrem İmamoğlu'ndan beklentilerinin olduğunu, geleceğe yönelik 'yatırım' yaptığını söylediğini kaydetti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Zülfü Livaneli'nin, Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi için de ciddi çaba gösterdiğini söylüyorlar.

Hatta sonunda Zülfü Livaneli’nin Bodrum’daki konserine özel olarak kalkıp geldi Ekrem İmamoğlu. Sahneye de çıktı.

Bu sırada yanımda hem CHP’yi hem de Livaneli’yi tanıyan bir dostum vardı. Ben “Zülfü Abi galiba intikamını aldığı için Ekrem İmamoğlu’nu bu kadar seviyor. Birbirlerine bu yüzden bu kadar düşkünler herhalde” dedim. Livaneli’yi tanıyan dostum ise şöyle yorumladı durumu: “Ben eğer Zülfü’yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur.”

Öyle midir değil midir bilemem. Ama kulağa fena gelmiyor. Sanatçı bir Cumhurbaşkanı.

Altaylı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız..

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