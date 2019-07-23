Babasının verdiği çikolata sonu oldu! Talihsiz çocuğun akıl almaz ölümü

İngiltere'de süt alerjisi olan 11 yaşındaki bir çocuk, babasının verdiği çikolata nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Thomas Pownall, glutensiz çikolatanın içinde süt tozu olduğunu fark etmediğini anlattı.

İngiltere’de 11 yaşındaki bir çocuk, babasının yanlışlıkla verdiği çikolatayı yemesi sonucu süt alerjisi nedeniyle öldü. 8 Haziran’da yaşanan olayın ardından dün görülen duruşmada, babanın çikolatayı çocuğuna yanlışlıkla verdiği yargıç tarafından karara bağlandı.

‘Nefesini açmaya çalıştım’

Baba Thomas Pownall mahkemede, çocuğuna verdiği glutensiz çikolatanın süt ürünü içermediği zannettiğini ancak 11 yaşındaki Raffi alerjik reaksiyon gösterince ambalaja tekrar baktığını anlattı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Thomas Powell, üründe süt tozu olduğunu fark edince oğlunun nefesini açmaya çalıştığını ve onu hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Ancak Raffi aynı gün alerji kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

‘Elinden geleni yaptı’

Yargıç Richard Taylor kararında, “Pownall oğlunu kurtarmak için elinden geleni yaptı” diyerek, babayı suçlu bulmadı.

Süt tozu nedir zararları nelerdir?

Sütün ısıl işlemler ile kurutulmasının ardından geriye kalan katı maddelere süt tozu adı verilir. Yapılmakta olan bu kurutma işlemi, diğer süt ürünlerine oranla daha uzun bir süre raf ömrü vermesi için yapılır. Ayrıca depolama ve saklama açısından diğer süt ürünlerine göre kolaylık sağlar.

Zararları

Süt tozu, sütten elde edilmekte olan bir toz ürünüdür. Sütün içerisinde yer alan suyun alınması ile birlikte geriye kalan maddeye süt tozu adı verilir. Sütün içinde yer alan sıvı, protein ve buna benzer ürünler yok edilmeden alındıktan sonra belirli basınç ve ısı ortamı dahilinde buharlaştırılarak süt tozu elde edilir. Böylelikle sütten 10 kat daha hafif olan süt tozu elde edilmiş olur.

Öyle ki 10 lire süt, 1 kilogram süt tozuna denk gelir. Elde edilmiş olan bu ürün maliyetleri düşürmesi, kolay bir şekilde nakledilmesi ve raf ömrünü uzatması gibi sebeplerden dolayı kullanılır. Her ne kadar bazı uzmanlar tarafından saf süt tozunun sütten farklı bir zarar ortaya koymadığını söylese de kolesterolü arttırması ve aşırı yağ kazandırması gibi sebeplerden dolayı da zarara yol açtığını söyleyen uzmanlar da bulunuyor. Bir tatlı kaşığı kahve her ne kadar 1 ya da 2 kalori olsa da kahve kremasından bir tatlı kaşığı kadar koyulması halinde 30 – 35 kalori ilave edilmiş oluyor. Bildiğiniz üzere bu kremanın içinde süt tozu bulunuyor.