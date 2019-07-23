Kırklareli'nde pazar günü denizde kaybolan Yasir'den acı haber!
Demirören Haber Ajansı
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, pazar günü serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar'ın cesedine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde Anadolu Lisesi öğrencisi Yasir İskar, 2 gün önce Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki Salvez Plajı'nda denize girdi. Dalgalı denizde yüzen İskar, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.
Dün akşam cesedi bulundu
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmada, dün akşam saatlerinde Yasir İskar'ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.