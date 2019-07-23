Dilipak'ın iddiası: CHP eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP içinde birilerinin uluslararası derin çetenin ‘Ilımlı İslâm’ı için 'gönüllü misyoner' olmaya hazır olduğunu belirttikten sonra ortaya attığı iddia ile çok tartışılacak bir yazıya imza attı.

"Yeni CHP’nin siyasal İslâmı" başlıklı yazısında, bu derin çetenin BOP, FETÖ ve BÇG üzerinden "beceremediği" tezgahı CHP'li bu grup üzerinden yapmaya çalıştığını öne süren Dilipak "Bu tezgah, “CHP’nin eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonunun adı” olabilir mi?” diye sordu.

Abdurrahman Dilipak, isim vermeden CHP içindeki bir gruptan bahsederek, Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği dindarlık anlayışına ilişkin bir takım beklentiler içinde olduğunu yazdı.

"Müslümanların başına çuval geçirme operasyonu"

Uluslararası derin çetenin Türkiye'ye bir kumpas kurmak istediğini belirten Dilipak "Elbette her CHP’li bu akla ve imana sahip değil. Bu BOP’un arkasındaki “Yeşil Tehlike”ye karşı “havuç politikası” izleyenlerin FETÖ üzerinden beceremedikleri ve yarım bıraktıkları, daha önce de BÇG ile başaramadıkları bir işe CHP üzerinden de bir kapı aralamaya çalışanların tezgahıdır. Bu tezgah, “CHP’nin eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonunun adı” olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

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