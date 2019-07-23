HABER /  POLİTİKA
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

AK Partili Yeneroğlu Akit'e ateş püskürdü: Bu Nazilerin dili

AK Partili Yeneroğlu Akit'e ateş püskürdü: Bu Nazilerin dili

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Akit gazetesindeki bir yazıya, "Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. Bu Nazilerin dili" diyerek sert tepki gösterdi.

Akit gazetesinde önceki gün, okur olduğu belirtilen İclal Yalçınlar imzalı "Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler" başlıklı bir yazı yayımlandı.

"Müslümanı ısır ısır diye saldırtıyorlar"

Yazıda, "Bugün Selanik Yahudileri ve Masonların bir kısmı Göksu Evleri’nde yaşıyor. Köpekleri Müslümanların üstüne saldırtıyorlar. ‘Bir şey yapmaz bir şey yapmaz sen merak etme köpeğin teyzesi veya dayısı’ deyip bir de aşağılıyorlar. İçlerinden de gayet sevinerek ‘Müslümanı ısır ısır’ diye saldırtıyorlar. Bütün bunları kasten yaptırıyorlar. Sokaklar ve kaldırımlar güya belediyenin ama devlet yok. Aidatların elli lirası köpeklerin masraflarına ayrılıyor. Yolların temizliği, işçilik ücreti, tazminatı, dışkılar için naylon torba parası... Bunlar köpeklerden zarar gören Müslüman Türklere ödettiriliyor. Hem zarar görüyorsunuz hem de para ödüyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

"Bu Nazilerin dili"

Yazının ırkçılığı körüklediğini söyleyen AK Partili Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara değindi:

Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. İstanbul'da Yahudiler köpeklerini Müslümanlara saldırtıyorlarmış!! Bu Nazilerin dili. Müslümanlar da bazen bu dile maruz kalıyorlar.

"Müslüman yalan haber üretemez"

Avrupa'da Müslümanların devamlı maruz kaldığı bu dile ülkemde Yahudi ve Hıristiyanların zaman zaman maruz kalması gerçekten yıkıcı. Müslüman ırkçı olamaz, Müslüman nefret tellallığı yapamaz, Müslüman yalan haber üretemez. Müslüman herşeyden önce ahlaklı ve insaflı olur.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hava sıcaklıkları değişecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Hava sıcaklıkları değişecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber
Ekrem İmamoğlu 1 ay bile dolmadan izne gitti! Herkesi şaşırtan haber
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
ÖNCEKİ HABERLER
Konut kredisi alacaklar dikkat! Akbank faizleri indirdi
Konut kredisi alacaklar dikkat! Akbank faizleri indirdi
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Kurban bayramı 9 gün resmi tatil mi oldu yeni açıklama geldi
Türkiye'ye yabacı sermaye girişi artıyor! En fazla yabancı sermaye girişi İstanbul'a
Türkiye'ye yabacı sermaye girişi artıyor! En fazla yabancı sermaye girişi İstanbul'a
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
Kars’ta HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı
Kars’ta HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
Yorumlar 3 yorum