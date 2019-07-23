HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 KPSS alan bilgisi sonucu sorgulama

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 KPSS alan bilgisi sonucu sorgulama

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 20-21 Temmuz'da sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS alan bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları 2019, KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun net yanıtını ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlendi. Genellikle müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı gibi kadrolara yerleşmek isteyenlerin tercih ettiği KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 20-21 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS A KADROLAR HAKKINDA: ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”

SON DAKİKA HABERLERİ
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Amerikan Foreign Policy'de Türkiye'yi nasıl kaybettik analizi! İşte o yazı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Burak Yılmaz itirafı
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Ali Babacan'ın partisinin ismi ne Gül var mı? Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
ÖNCEKİ HABERLER
Kamu-Sen zam teklifini açıkladı! İşte beklenen zam miktarı
Kamu-Sen zam teklifini açıkladı! İşte beklenen zam miktarı
Gayrimenkul satışlarındaki düşüş icra ihalelerine yansıdı
Gayrimenkul satışlarındaki düşüş icra ihalelerine yansıdı
Ekrem İmamoğlu Zülfü Livaneli ile yan yana geldi Fatih Altaylı coştu
Ekrem İmamoğlu Zülfü Livaneli ile yan yana geldi Fatih Altaylı coştu
Kahramanmaraş yakıt tankeri patladı sürücü yanarak can verdi
Kahramanmaraş yakıt tankeri patladı sürücü yanarak can verdi
TÜİK açıkladı! Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
TÜİK açıkladı! Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
AÖF 3 ders sınavı giriş yerler TC ile AÖF sınav yerİ sorgulama
AÖF 3 ders sınavı giriş yerler TC ile AÖF sınav yerİ sorgulama
Yorumlar