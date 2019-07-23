KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 KPSS alan bilgisi sonucu sorgulama

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 20-21 Temmuz'da sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS alan bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları 2019, KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun net yanıtını ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlendi. Genellikle müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı gibi kadrolara yerleşmek isteyenlerin tercih ettiği KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 20-21 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS A KADROLAR HAKKINDA: ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”