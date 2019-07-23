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Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı

Josef de Souza Galatasaray'la anlaştı

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza’yla el sıkıştı.

Galatasaray’da gündem transfer. Mbaye Diagne’nin satışını bu hafta içinde gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar sonrasında art arda transfer bombalarını patlatmayı hedefliyor.

Merkez orta sahaya Fulham’dan Seri’yi kiralanan Cimbom, eski Fenerbahçeli Josef de Souza’yla da el sıkıştı.

Senelik 2,6 milyon Euro garanti paraya anlaşıldı
Yapılan görüşmeler sonucunda Galatasaray, Brezilyalı oyuncu ile senelik 2,6 milyon Euro garanti paraya anlaşıldı. Arabistan’ın el-Ehli kulübünden kiralanacak oyuncunun kesici orta saha boşluğuna panzehir olacağı düşünülüyor.

Geçen sezon az süre aldı
Fenerbahçe’de üç sezonda 134 maçta süre olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon hem sarı-lacivertli formayla hem de el-Ehli’de toplam 17 karşılaşmaya çıktı.

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