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Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne 13 milyon euroya gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne 13 milyon euroya gidiyor

GALATASARAY 'ın 27 yaşındaki Senegalli forveti Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 13 milyon euro karşılığında anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Suudi basınında yer alan haberde Al Nasr yetkilileri Galatasaray ile Diagne için yaptığı görüşmelerde sona geldi. İki kulübün 13 milyon euroda buluştuğu kaydedildi. Ödeme planı ve bazı detaylar görüşülüyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya alınan Senegalli forvet, skora kısmen katkı verse de beklentileri karşılamadı. Aslan’a gelmeden önce de yaşam tarzıyla gündem olan Diagne, bir süre sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlarla ters düştü. Onun performansından memnun olmayan taraftarlar, rahat tavır takınmasına da öfkelendi.

Kutlamaya katılmadı
Diagne, son olarak şampiyonluk kutlamalarına da katılmamıştı. Galatasaraylılar, Senegalli forvetin ismini yuhalamış, sosyal medyadan da kızgınlığını belli etmişti. Yönetimin amacı ise; Diagne’de zarar etmemek...

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