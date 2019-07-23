Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Adriano, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Athletico Paranaense, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adriano'yu kadrosuna kattı. Brezilya ekibi Athletico Paranaense, 34 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretmişti.
🗣️ "Feliz por esse dia e espero retribuir essa confiança".— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 23, 2019
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