HABER /  FENERBAHÇE
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu

Geçen sezon Çin Ligi’nde şampiyon olan Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a talip oldu.

Bir dönem Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira’nın takımı SIPG’nin Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Defansif orta saha bölgesinde Ozan Tufan'ı yeniden kazanan, Tolga Ciğerci'yi de bu sezon oynatacak olan sarı - lacivertliler, 23 yaşındaki Brezilyalı'nın satışına sıcak bakıyor.

4 milyon euro'ya gelmişti
Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jailson, 28 maçta forma giyip, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
Suudi gazeteciye Mescid-i Aksa'da tükürüklü tepki
Suudi gazeteciye Mescid-i Aksa'da tükürüklü tepki
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için açıklama
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ayşe Akın kimdir kaç yaşında Ayşe Akın boyu kaç santim?
Ayşe Akın kimdir kaç yaşında Ayşe Akın boyu kaç santim?
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine zam yapıldı
Yacine Brahimi Fenerbahçe'yi değil Al Rayyan'ı tercih etti
Yacine Brahimi Fenerbahçe'yi değil Al Rayyan'ı tercih etti
İstanbul metro istasyonlarında ölçüm korkuttu vatandaşlara önemli uyarı
İstanbul metro istasyonlarında ölçüm korkuttu vatandaşlara önemli uyarı
İzmir'de TSK'deki FETÖ soruşturmasında 47 kişi için gözaltı kararı! 35'i muvazzaf
İzmir'de TSK'deki FETÖ soruşturmasında 47 kişi için gözaltı kararı! 35'i muvazzaf
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 kaç gün oldu?
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 kaç gün oldu?
Yorumlar