Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu
Geçen sezon Çin Ligi’nde şampiyon olan Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a talip oldu.
Bir dönem Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira’nın takımı SIPG’nin Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Defansif orta saha bölgesinde Ozan Tufan'ı yeniden kazanan, Tolga Ciğerci'yi de bu sezon oynatacak olan sarı - lacivertliler, 23 yaşındaki Brezilyalı'nın satışına sıcak bakıyor.
4 milyon euro'ya gelmişti
Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jailson, 28 maçta forma giyip, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti