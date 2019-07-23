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İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam feci şekilde can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam feci şekilde can verdi!

İSTANBUL 'un Tuzla ilçesinde TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen adama TIR çarptı. Kazada parçalara ayrılan adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı 
İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45'de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek.



TIR’ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Cansız bedenin parçalarının toplanmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik tekrardan normale döndü. 

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