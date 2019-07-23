Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe, iki sezon önce Rabotnicki’den 180 bin euro'ya aldığı 19 yaşındaki Makedonyalı milli oyuncu Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Elif Elmas’ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli’ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

Fenerbahçe'den veda açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun İtalya'ya giderek prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçe'mizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçe'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!"

Söz konusu açıklama, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından, "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!" mesajı ve 'elmas' emojisiyle birlikte paylaşıldı.

180 bin euro’ya geldi 100 katına gitti

180 bin euro’ya Fenerbahçe'ye geldi. Yaklaşık 100 katına, rekor bedelle Napoli'ye transfer oldu.