Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."