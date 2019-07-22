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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."

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