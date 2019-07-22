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Baklavacı magandalara bir şok daha

Baklavacı magandalara bir şok daha

Trafikte hamile kadına yönelik şiddet görüntülerinin ardından Seyidoğlu Baklavaları, Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava için dava açıldı. Mahkeme Seydioğlu Baklava'ya ait işletmelerin tabelalarını indirtme kararı aldı.

İSTANBUL Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından dava açıldı. 

Mahkeme Seyidoğlu Baklavaları'nın ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti.

Kararın ardından Seydioğlu Baklava’ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.

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