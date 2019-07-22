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Sparta Prag'ın hocasından Trabzon itirafı

Sparta Prag'ın hocasından Trabzon itirafı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag'da teknik direktör Vaclav Jilek, eşleşmeye ilişkin konuştu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag'da Teknik Direktör Vaclav Jilek, kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çek temsilcisinin hocası, bordo-mavili ekip için "Eşleşebileceğimiz en zor takımdı" yorumunu yaparken, "Bana göre, Trabzonspor büyük ihtimalle eşleşebileceğimiz en zor takımdı. Türkiye'de son ana kadar şampiyonluk için ilk 3 ile savaştılar. Bu onların kalitesini gösteriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak için herkesi yenmeliyiz ve her şeyi yapmaya hazırız." dedi.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında salı başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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