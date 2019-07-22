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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı Giovanni Tria ile görüştü. Bakan Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak görüşme ilgili Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı Sn. Giovanni Tria'yı İstanbul'da misafir ettik. Oldukça verimli geçen görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık.

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