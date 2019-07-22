HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yurt dışından getirilen telefonları 1500 TL yerine 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntem

Yurt dışından getirilen telefonları 1500 TL yerine 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntem

Akıllı telefon fiyatlarının yüksek olması ve yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonun kaydetme ücretinin 1500 liraya çıkması nedeniyle telefon teknik servisleri yasa dışı yöntemler bulmaya başladı.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı ücretinin 1500 lira olmasıyla birlikte bazı kişiler yasa dışı yöntemler bularak sıfır telefonları kayıt parası ödemeden kullanılabilir hale getiriyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre çok uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.

Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.

IMEI’sı sağlam telefon uygun olmalı

IMEI atma yöntemini uygulamak için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. IMEI’si yeni telefona kopyalanacak olan cihazın internete giren bir telefon olması gerekiyor. Eski tuşlu ve internete girmeyen telefonların IMEI kodları yeni nesil akıllı telefonlara kopyalanması halinde telefon kullanılamaz hale geliyor.

Piyasada bozulmuş, parça halinde kalan, hatta fiziki olarak bulunmayıp internete girme özelliği olan IMEI numarası bulunan telefonlar 50-100 liraya temin edilebiliyor. Bu telefonların IMEI’si kullanılarak yurt dışından getirilen telefon aktif hale geliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Serdar Ortaç'ın büyük derdi! Kısa boyu nedeniyle eşi Chloe'nin omzuna el atamıyor
Foto Galeri Serdar Ortaç'ın büyük derdi! Kısa boyu nedeniyle eşi Chloe'nin omzuna el atamıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Mor Galatasaray'a gelecek mi? İsyan bayrağını çekti
Emre Mor Galatasaray'a gelecek mi? İsyan bayrağını çekti
CHP'li vekil Mürsel Alban hakkında şok iddia! Kanserim demiş SGK'yı yemiş
CHP'li vekil Mürsel Alban hakkında şok iddia! Kanserim demiş SGK'yı yemiş
INTERPOL'den Salih Müslüm kararı! Adalet Bakanlığı harekete geçti
INTERPOL'den Salih Müslüm kararı! Adalet Bakanlığı harekete geçti
Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu
Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu
Başakşehir Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı
Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı
Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
AÖL 3. dönem sınav sonucu MEB ne zaman açıklanır nerede bakılır?
AÖL 3. dönem sınav sonucu MEB ne zaman açıklanır nerede bakılır?
Hava Harp Okulu işgal davasında 41 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Hava Harp Okulu işgal davasında 41 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
Yorumlar 5 yorum