AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?

Dönem içindeki AÖF sınavlarından geçer not alamayan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Peki 18 ilde yapılacak olan AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başladı, binlerce AÖF öğrencisini sınav heyecanı sardı. Dönem içindeki sınavlardan geçer not alamayan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz cumartesi günü yapılacak. 18 ilde yapılacak olan AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ve sınav yeri bilgisi 3 iş günü içinde erişime açılacak.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecek. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesinin ise birkaç gün içinde açıklanmasını bekleniyor.

Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.