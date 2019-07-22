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Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu

Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu

Bir dönem FETÖ'nün yayın organı STV'de program sunan Reha Yeprem'in son halini görenler tanıyamıyor.

FETÖ'nün yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı programı sunan ve yurt dışında firari hayatı yaşayan eski oyuncu Reha Yeprem, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

FETÖ'nün kanalında program sunuyordu

1995 yılında başrolünü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Süper Yıldız' dizisiyle ünlenen Reha Yeprem, FETÖ'ye ait olan STV kanalında Sırlar Dünyası adlı programı sunmaya başladı.

Son paylaşımlarında tanınmaz halde

Reha Yeprem'in en son Almanya'da bir organizasyonda konser verirken görüntülenmişti. Yeprem'in son paylaşımlarında tanınmaz hale geldiği görüldü.

Sakal bırakıp saçlarını uzattı

Fiziksel görüntüsü oldukça değişen Yeprem'in Reha Yeprem'in top sakal bıraktığı ve saçlarını uzattığı görüldü. 

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