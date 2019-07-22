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Gaziantep'de demir bahçe kapısının altında kalan çiftçi öldü

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'de demir bahçe kapısının altında kalan çiftçi öldü

GAZİANTEP’te 76 yaşındaki çiftçiHayri Aslan, evinin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Hayri Aslan, evinin bulunduğu bahçeye girmek istediği sırada devrilen sürgülü demir kapının altında kaldı.

Eşi Hattuç Aslan ile komşuları hemen sağlık ekibi çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayri Aslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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