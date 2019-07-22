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Güneş lekeleri nasıl geçer? İşte yaz aylarının baş belası hakkında öneriler

Güneş lekeleri nasıl geçer? İşte yaz aylarının baş belası hakkında öneriler

Beyaz tenli kişilerin ciltlerini güneşe yavaş yavaş alıştırmalarını söyleyen Dermataloji Uzmanı Dr. Ayşe Nilhan Atsü, “Güneşe ilk çıkıldığında ışığın dik gelmediği güvenli saatler arasında güneşlenmeyi önerdi.

Sabah 11.00’e kadar ve öğleden sonra 15.30’dan itibaren olan zaman diliminde, güneşlenmeyi öneren Atsü, dermatologun önerisiyle güneş kremi kullanmak gerektiğini de belirtti.

Dr. Atsü, “Cilt tiplerine uygun olarak, içeriğinde güncel, etkili ve güvenli UV filtreleri bulunduran, kullanım bölgesi, amacı ve deri tipine göre farklı formlardaki, suya, tere ve kuma dayanıklı, 30 faktörden (SPF)  itibaren, tıbbî kozmetik güneş koruyucu ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş yanıklarına ne yapılmalı?
Erken çocukluk çağlarındaki, su toplaması ile seyreden ciddi güneş yanıklarının, erişkin yaşta ortaya çıkan cilt kanserlerinde önemli bir risk faktörü teşkil ettiğinin, tıbben bilinen bir gerçek olduğunu belirten Dr. Ayşe Nilhan Atsü, “Güneşlenme sonrasında da, yine dermatolog önerisiyle, kişiye uygun, cildi yatıştıracak, kaybettiği nem ve yağı geri kazandıracak dermokozmetik bakım ürünleri kullanılmalıdır” dedi.

güneş

Tatile çıkanlara tavsiyeler
Tatile çıkanlara tavsiyelerde de bulunan Dr. Atsü; “Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli t-shirt gibi önlemleri de almamızda yarar vardır. Su, kum ve cam gibi maddelerin güneş ışığı geçirgenliği olduğu ve yansıma yoluyla da, güneşin deri üzerindeki olumsuz etkilerini arttırabileceği daima akılda tutulmalıdır” diye konuştu.

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