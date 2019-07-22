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Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile telefonda Görüştü

Anadolu Ajansı
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı.Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti." denildi.

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