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Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk: İhracat treni yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk: İhracat treni yarın sefere çıkıyor

Bakü Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete girmesiyle bölge ülkeler ile ihracat da artıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak.

CDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Demir İpek Yolu olarak bilinen Bakü Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının hizmete girmesiyle Türkiye ile bölge ülkeleri arasında yük taşımacılığının hızlandığı bildirildi.

İlk ihracat treni

Açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treninin, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkililerinin katılımlarıyla yarın saat 15.00'te Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacağı ifade edildi.

İş gücü ve zaman kaybı önlenecek

Türkiye'ye getirilen Gürcistan vagonlarından oluşacak yük treninin, aynı zamanda Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan-Türkiye-Gürcistan arasında ilk kez işletilecek tren vagonlarının bojileri (tekerlek-dingil sistemi) iki ülke demiryolu hatlarındaki ray açıklığından doğan fark dikkate alınarak Ahılkelek İstasyonu’nda değiştirildi. Vagonların bojilerinin değiştirilmesiyle yüklerin elleçlenmesinden doğan iş gücü ve zaman kaybı önlenmiş oldu."

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