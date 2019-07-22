Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Etkisiz hale getirlen teröristlerin ikisinin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Bingöl'de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Operasyonların devam edeceğini bildiren bir yazılı açıklama yapan İç İşleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen teröristlerin ikisinin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildiğini bildirdi.