HABER /  GÜNCEL

Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi

Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Etkisiz hale getirlen teröristlerin ikisinin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Bingöl'de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Operasyonların devam edeceğini bildiren bir yazılı açıklama yapan İç İşleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen teröristlerin ikisinin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildiğini bildirdi.

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin
Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Komedyen gösteri esnasında can verdi şov sanıp dakikalarca alkışladılar
Komedyen gösteri esnasında can verdi şov sanıp dakikalarca alkışladılar
Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı
Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 hangi bankaya yatacak?
Bursluluk parası kaç para oldu 2019 hangi bankaya yatacak?
Çarpıcı AB araştırması: Türkiye'yi Almanya engelliyor
Çarpıcı AB araştırması: Türkiye'yi Almanya engelliyor
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
Yorumlar