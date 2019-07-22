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Çaykur Rizespor'da Ismael Diomande sesleri

Demirören Haber Ajansı
Çaykur Rizespor'da Ismael Diomande sesleri

İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da tamamlayan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-mavili kulüp, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ismael Diomande ile anlaşmaya yakın.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Kadrosuna son olarak Fenerbahçe'den Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Oğuz Kağan Güçtekin'i katan Karadeniz ekibi, Başakşehir'e transfer olan  Okechukwu Azubuike'nin boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.

Yeşil-mavililer bu doğrultuda bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu Ismael Diomande ile görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun Rizespor'a gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 2'nci etap kamp çalışmalarına Çarşamba günü Bolu'da başlayacak olan Rizespor, oyuncuyu kampa yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz yılı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen formasıyla tamamlayan Diomande, 20 maçta forma giyip 1 asist yapma başarısı göstermişti. Ismael Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı’yla da 18 maça çıktı.

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