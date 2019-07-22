HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Aklın Yolu Üsküdar

2016 yılında gönderilmişti! Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya ayak bastı

2016 yılında gönderilmişti! Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya ayak bastı

2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ÇİN'in mini uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesinin ardından Cuma günü Dünya'ya indirildi.

Cuma günü Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirilen Tiangong 2'nin bir önceki sürümü olan Tiangong 1, 2018 yılında Dünya'ya düşmüş ancak düşüşün kontrolsüz bir şekilde meydana gelmesinden dolayı Çin çok fazla eleştiri almıştı.

Aynı problemin tekrar yaşanmaması için Çin, Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına karşın indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bilim adamlarına fikir verdi
Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roketle uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için bilim adamlarına fikir de verdi.

uzay istasyonu

Çalışmalarını sürdürüyor
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
ÖNCEKİ HABERLER
Lise nakil tarihleri ne zaman MEB 2019 1. ve 2. lise nakil tarihleri
Lise nakil tarihleri ne zaman MEB 2019 1. ve 2. lise nakil tarihleri
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
Gümüşhane'de ev önünde başlaşan tartışma kanlı bitti!
AİHM'ye 1 milyon Euro'luk dava açtı, Adalet Bakanlığı barışçıl çözüm istedi
AİHM'ye 1 milyon Euro'luk dava açtı, Adalet Bakanlığı barışçıl çözüm istedi
Abdullah Avcı Isimat-Mirin'in biletini kesti
Abdullah Avcı Isimat-Mirin'in biletini kesti
Adıyaman'da evinin balkonundan düştü! Acı haber geldi
Adıyaman'da evinin balkonundan düştü! Acı haber geldi
22 Temmuz evde bakım parası yatan iller 2019 temmuz maaş takvimi
22 Temmuz evde bakım parası yatan iller 2019 temmuz maaş takvimi
Yorumlar