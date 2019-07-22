2016 yılında gönderilmişti! Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya ayak bastı

2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ÇİN'in mini uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesinin ardından Cuma günü Dünya'ya indirildi.

Cuma günü Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirilen Tiangong 2'nin bir önceki sürümü olan Tiangong 1, 2018 yılında Dünya'ya düşmüş ancak düşüşün kontrolsüz bir şekilde meydana gelmesinden dolayı Çin çok fazla eleştiri almıştı.

Aynı problemin tekrar yaşanmaması için Çin, Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına karşın indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bilim adamlarına fikir verdi

Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roketle uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için bilim adamlarına fikir de verdi.

Çalışmalarını sürdürüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.